Стас Михайлов рассказал о покупке элитной недвижимости в Подмосковье

Певец Стас Михайлов заявил, что купил элитный особняк в Подмосковье без ипотеки. Артист рассказал о покупке недвижимости в эфире шоу «Вопрос Ребром».

Стас Михайлов проживает в элитном поселке на Новорижском шоссе. Во время съемок шоу у певца поинтересовались, какой у него процент по ипотеке. Как выяснилось, исполнитель хита «Все для тебя» приобрел особняк на свои деньги, без займа.

По словам Стаса, в 90-е годы он влез в долги, и после этого у него «все забрали». «После этого я себе сказал: «Я никогда не беру в долг»», — заявил артист.

Михайлов отметил, что для покупки дома без ипотечного кредита он много работал. Это позволило ему расплатиться за недвижимость с первого раза и не влезать в долги.

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