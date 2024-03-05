Стас Михайлов рассказал о покупке элитной недвижимости в Подмосковье
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Певец Стас Михайлов заявил, что купил элитный особняк в Подмосковье без ипотеки. Артист рассказал о покупке недвижимости в эфире шоу «Вопрос Ребром».
Стас Михайлов проживает в элитном поселке на Новорижском шоссе. Во время съемок шоу у певца поинтересовались, какой у него процент по ипотеке. Как выяснилось, исполнитель хита «Все для тебя» приобрел особняк на свои деньги, без займа.
По словам Стаса, в 90-е годы он влез в долги, и после этого у него «все забрали». «После этого я себе сказал: «Я никогда не беру в долг»», — заявил артист.
Михайлов отметил, что для покупки дома без ипотечного кредита он много работал. Это позволило ему расплатиться за недвижимость с первого раза и не влезать в долги.
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