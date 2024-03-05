«До сих пор не поднимается бровь»: Стас Михайлов рассказал о последствиях уколов красоты

Певец Стас Михайлов признался, что из-за ботокса у него перестала подниматься бровь. Он отметил, что, столкнувшись с этим последствием, решил больше никогда не делать никаких инъекций.

Еще пару лет назад артист тщательно скрывал, как именно за короткий срок смог заметно помолодеть. Он отрицал пластические операции и заявлял, что добился нынешней внешности только спортом и правильным питанием. Однако не так давно он все-таки подтвердил, что посещал как минимум косметолога. Но опыт оказался неудачный.

В шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» Михайлов вновь ответил на вопрос, что стало с его лицом. Он рассказал, что решился для избавления от морщин вколоть ботокс. И после этого у него нарушилась мимика.

«Из-за ботокса до сих пор не поднимается вот эта бровь. После этого я закончил», - признался Стас.

К слову, остальные вмешательства певец по-прежнему отрицает. Он рассказал, что просто не хотел быть толстым, поэтому стал заниматься спортом. Всего ему удалось сбросить 17 килограммов.

Ранее жена Стаса Михайлова впервые показала лицо 8-месячной внучки Эмилии.