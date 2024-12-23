Опубликовано 23 декабря 2024, 15:341 мин.
Стас Михайлов рассказал, каким был его самый необычный подарок
Певец Стас Михайлов назвал гитару из конфет самым необычным подарком.
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Народный артист РФ Стас Михайлов назвал гитару из конфет, сделанную участниками его фан-клуба, самым необычным подарком из всех, которые он получал. Его слова приводит Пятый канал.
Как признался 55-летний музыкант, поклонники дарят ему множество необычных и ярких вещей. Певец подчеркнул, что фанаты дарили ему удивительные подарки, например икону его святого покровителя — святого благоверного князя Вячеслава Чешского. При этом больше всего исполнителя поразил другой презент.
«Подарили мне гитару из конфет. Сделал очень красиво мой фан-клуб», — заявил Михайлов.
Ранее Стас Михайлов признался, что не любит себя и не слушает свои песни.
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