Стас Михайлов рассказал, каким был его самый необычный подарок

Народный артист РФ Стас Михайлов назвал гитару из конфет, сделанную участниками его фан-клуба, самым необычным подарком из всех, которые он получал. Его слова приводит Пятый канал.

Как признался 55-летний музыкант, поклонники дарят ему множество необычных и ярких вещей. Певец подчеркнул, что фанаты дарили ему удивительные подарки, например икону его святого покровителя — святого благоверного князя Вячеслава Чешского. При этом больше всего исполнителя поразил другой презент.

«Подарили мне гитару из конфет. Сделал очень красиво мой фан-клуб», — заявил Михайлов.

Ранее Стас Михайлов признался, что не любит себя и не слушает свои песни.

Также Стас Михайлов рассказал о борьбе с болезнью после похудения.