55-летний певец Стас Михайлов рассказал о борьбе с болезнью после похудения. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялся «Новогодний концерт ЖАРЫ», гостем которого стал Стас Михайлов. Выйдя на красную дорожку, артист признался, что недавно переболел. Михайлов сумел быстро восстановиться благодаря особому напитку из имбиря и меда.

«Болел, конечно. Все это уже как-то... Не обращаешь внимание. Раньше этим пугали, а сейчас уже просто… Каждый вечер пью вместо ужина куркуму, лимон, мед, имбирь и корицу. Вот такой напиток. Дубасишь и все, ложишься», — высказался артист.

Также Стас рассказал, что похудел с помощью ежедневных тренировок. По словам певца, он не любит спорт, но ради стройной фигуры готов идти на жертвы.

«С утра встал – в спортзал. Каждый день. Пресс – самое не любимое. Запомните, чтобы похудеть и чтобы держать себя в форме — все это становится самым нелюбимым, но это надо делать каждый день», — резюмировал артист.

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