«Не слушаю свои песни»: Стас Михайлов объяснил, почему не любит себя

Народный артист России Стас Михайлов признался, что не любит себя. Певец в интервью Kp.ru рассказал о творчестве и слухах, которые окружают его семью.

Исполнитель хита «Все для тебя» пообщался с журналистами во время новогоднего концерта. Он признался, что спокойно относится к материальным подаркам. Ему куда важнее знать, что близкие живы и здоровы.

«Вот каждый год – это счастье. Вот они живы, здоровы, дети мои живы и здоровы, семья моя жива и здорова – это счастье. Слава Богу. Вот и все. Вот это, наверное, самое важное», – высказался звезда.

Представители прессы отметили, что Стас активно позировал для афиш и поинтересовались, как ему фотографии.

«Я не смотрю на них. Так же, как не слушаю свои песни. Я слушаю песню только в момент, когда я ее произвожу, делаю, работаю, когда на сцене. Если я буду любить и нравиться сам себе, тогда, наверное, я перестану что-то делать», – неожиданно заявил звезда.

Михайлов убежден, что нужно всегда иметь стимул и не думать о том, что ты уже всего достиг. Каждый раз он идет дальше и добивается следующей цели.

Также исполнитель высказался о слухах, которые ходят о нем и семье в СМИ. Певец признался, что не читает статьи о себе. Мужчина не видит смысла следить за этим, так как есть шанс потерять себя.

«100 человек про меня скажут плохо – 200 скажут хорошо. Да пусть говорят! Ваше дело. Вы впереди, вы идете, а остальные за вами, раз они за вами идут и вас обсуждают. Вот принцип жизни. Тогда вы многого добьетесь», – добавил артист.

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