Стас Михайлов отреагировал на обвинения, что бросил беременную сестру Валерии

Известный певец Стас Михайлов прокомментировал обвинения, что бросил беременную двоюродную сестру певицы Валерии. Соответствующее заявление звезды прозвучало в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

По словам музыканта, он не бросал бэк-вокалистку Наталью Зотову, с которой состоял в отношениях.

«Никто ее не бросал, а судьба у человека может быть разной. Когда люди понимают, что не могут жить вместе, то они разумно расходятся. Мы были в том состоянии, что вряд ли я был нужен. У меня не было денег, негде было жить», — поделился музыкант.

Артист отказался обсуждать причины расставания, однако заверил, что сейчас Наталья является счастливым человеком.

Кроме того, Михайлов рассказал о взрослой дочери от Зотовой.

«Хорошая взрослая девочка, единственный музыкальный ребенок в моей семье. Посмотрим, как она дальше будет. И я ей купил квартиру», — заявил певец.

Ранее Стас Михайлов рассказал, что у него не поднимается бровь из-за ботокса.

Также Михайлов высказался об уехавших из России артистах.