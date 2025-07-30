Стас Михайлов арендовал вертолет для гастролей по Черноморскому побережью

Певец Стас Михайлов арендовал вертолет, чтобы не стоять в автомобильных пробках во время гастролей по Черноморскому побережью.

Об этом исполнитель хита «Все для тебя» рассказал в личном блоге. Он также опубликовал кадры с вертолетной площадки.

«Сочи – спасибо! Геленджик, мы выдвигаемся к вам! Транспорт уже здесь. До встречи на концерте» – сказал Стас и сел в вертолет.

Во время перелета певец похвастался поклонникам морскими видами с высоты. При этом он закрыл возможность комментирования, чтобы избежать возможной критики в свой адрес.

Ранее 56-летний Михайлов рассказал о миллионных тратах на брендовую одежду. Так, например, оранжевые джинсы с крестами обошлись ему в 1,5 миллиона рублей. Также в коллекции Стаса есть черная кожаная куртка за 1 миллион рублей. По словам Михайлова, он не задумывается о тратах: ему, как артисту, важно выглядеть ярко.

Сообщалось также, что Стас Михайлов убрал из райдера алкоголь. Кроме гонорара в 9 миллионов рублей, заказчику придется выполнить ряд условий. Так, Михайлов готов прилететь на частное мероприятие исключительно в сопровождении жены. Для поездок по городу артисту необходимо предоставить автомобиль представительского класса производства США или Германии не старше трех лет.