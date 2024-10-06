Отказался от алкоголя: певец Стас Михайлов за месяц подорожал на полмиллиона рублей

Певец Стас Михайлов поднял ценник на свои выступления сразу на полмиллиона рублей за месяц. При этом он убрал из райдера алкоголь.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, заказать на корпоратив 55-летнего исполнителя хита «Все для тебя» еще в начале сентября можно было за 8,5 миллиона рублей. Теперь же желающим увидеть и послушать исполнителя придется раскошелиться уже на 9 миллионов рублей.

Кроме гонорара, заказчику придется также выполнить ряд условий. Так, Михайлов готов прилететь на частное мероприятие исключительно в сопровождении жены.

Для поездок по городу артисту необходимо предоставить автомобиль представительского класса производства США или Германии не старше трех лет.

Ранее музыкант также ожидал увидеть в гримерке элитный коньяк и дорогое шампанское, однако сейчас это требование из райдера исключили.

Сообщалось также, что Стас Михайлов снялся в джинсах и ботинках почти за 2 миллиона рублей. Артист похвастался новым молодежным образом в своем блоге.