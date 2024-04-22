Стас Барецкий заявил, что готов жениться на Пугачевой и продать ей замок в Грязи

Стас Барецкий заявил, что готов жениться на Алле Пугачевой и продать ей замок в Грязи. Об этом сообщает Woman.ru.

Шоумен уверен, что певица приедет в Россию уже на майских праздниках. Как выяснилось, артистка хочет вернуть себе замок в Грязи, который продала Стасу в 2023 году. По словам Барецкого, между ними ведутся переговоры. Он готов вернуть недвижимость, но при одном условии. Шоумен хочет, чтобы Пугачева развелась с мужем и вышла за него.

«Я сразу же поставил условие: пусть разводится и выходит за меня замуж. Я ее давно люблю и готов принять. Надо жить спокойно, в свое удовольствие, а не мотаться по странам в ее возрасте», — высказался Стас.

При этом шоумен добавил, что продаст замок с наценкой — за 1 млрд рублей. По словам Стаса, за год он почти ничего не изменил в доме Пугачевой.

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