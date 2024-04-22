«Может на фарт сыграешь»: Басков вспомнил, как ходил с Пугачевой в казино

Певец Николай Басков вспомнил, как ходил с Аллой Пугачевой в казино. Об этом сообщает Popcake.tv.

Музыкант рассказал, как однажды певица пригласила его поиграть в казино. Басков, который не является азартным человеком, согласился на авантюру, однако денег с собой не взял. Тогда его выручила Пугачева, которая дала коллеге в долг.

«Было время, когда по Москве были казино. Многих артистов приглашали просто прийти, поиграть. И помню однажды мне Максим* (признан иноагентом на территории РФ) с Аллой позвонили: "Ты че вечером делаешь? Ты в казино когда-нибудь играл? Пойдем, может на фарт сыграешь!"» — вспомнил артист.

В итоге Басков проиграл все деньги, которые ему дала Пугачева. После этого певица посоветовала артисту больше не испытывать судьбу в игровых автоматах.

«Ну ешь хотя бы бесплатно! Там дают! И вали домой», — процитировал слова Пугачевой он.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал об изменах Аллы Пугачевой в браке с ним.

*признан иноагентом на территории РФ.