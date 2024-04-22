Kp.ru: Григорий Лепс поддержал идею изучения песен Газманова и SHAMAN в школе

Григорий Лепс поддержал идею изучения песен Олега Газманова и SHAMAN в школе. Об этом сообщает Kp.ru.

Весной 2024 года в Госдуме предложили включить в школьную программу по музыке патриотические песни Олега Газманова и SHAMAN (Ярослава Дронова). Многие звезды поддержали эту идею, не стал исключением и Григорий Лепс.

По словам артиста, он впервые узнал об инициативе от журналистов. Также он отметил, что был бы не против, если бы и его песни включили в школьную программу.

«Они оба великолепны! Я впервые слышу о том, что их песни предложили изучать в школе, но хорошо к этому отношусь. Если мои песни тоже захотят включить в программу, то ради Бога», — заявил Лепс.

Ранее Григорий Лепс сообщил, что не жалеет об инциденте с фанаткой на концерте в Костроме. Подробности смотрите в этой новости.

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