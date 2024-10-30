Стас Барецкий рассказал о звездном шабаше в замке Аллы Пугачевой на Хэллоуин

Известный шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал о планах отметить Хэллоуин в замке Аллы уехавшей из РФ певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Его слова приводит Life.ru.

Как признался Барецкий, мероприятие обещает стать настоящим шабашем с участием главных звезд российского шоу-бизнеса.

«Запланирован приезд Аллы Борисовны, какой Хэллоуин без нее? Ее будет причащать Киркоров, избавлять от злых духов, сгонять демонов. Филипп Бедросович дал добро, так что надеюсь, что все получится», — поделился шоумен.

Артист уточнил, что на вечеринке будут играть хиты Примадонны и Бориса Моисеева. Среди гостей ожидается певица Лолита, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. На торжестве будет много алкоголя, но никаких запрещенных веществ.

Ранее мы писали, что большинство картин Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) из замка в Грязи оказались подделкой.

Также Стас Барецкий рассказал, что Пугачевой пришлось вывезти вещи из купленного им замка в Грязи.