Друг Пугачевой рассказал, почему она вывозит вещи из замка в Грязи

Шоумен Стас Барецкий в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал информацию о том, что Алла Пугачева попыталась вывезти из РФ антиквариат стоимостью в $20 млн. Мужчина пояснил, что знает об этом, и даже объяснил мотивы поступка певицы.

Барецкий напомнил, что именно он приобрел тот самый замок в Грязи, в котором Пугачева жила со своими детьми и мужем-иноагентом. По словам шоумена, она просто забрала свои вещи, так как это больше не ее недвижимость.

«Наконец-то Алла Борисовна забирает свои вещи из замка, который я купил! Так как я не мог трогать ее вещи, чтобы меня не обвинили в хищении, соответственно я ждал пока она их вывезет. Из-за этого мы не могли приступить к строительству морга и Диснейленда в замке, которые я наметил еще год назад», – пояснил Барецкий.

Также он высказался о стоимости вещей, которые попыталась вывезти из страны Пугачева. Стас убежден, что журналисты преувеличили их ценность. По словам шоумена, он видел в замке карнизы и картины Никаса Сафронова. А еще портрет мужа певицы Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

«Пугачева предлагала мне его купить, но я отказался!» – добавил Барецкий.

Ранее мы писали о том, что близкий мужчина встал на защиту Пугачевой после интервью Разина.

*(признан иноагентом на территории РФ)