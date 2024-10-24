«Денег нет»: картины Пугачевой и Галкина* из замка в Грязи оказались подделкой

Большинство картин Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), которые они пытались вывести из своего замка за границу, оказались подделкой. Изучившие полотна эксперты пришли к выводу, что они не имеют такой ценности, о которой говорилось ранее. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Адвокат Александр Добровинский сообщил журналистам, что картины, находящиеся в особняке в Грязи, просто копии. Оригиналы данных полотен висят в совершенно других местах. К примеру, картина из коллекции «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена, который был современником Рембрандта, была продана на аукционе Sotheby's и находится в личной коллекции бизнесмена-американца

«Оригинал стоит около 500 тысяч долларов, а хорошая копия может стоить от силы 10–15 тысяч рублей», – отметил мужчина.

По словам адвоката, на таможне просто берут картину и не знают, оригинал это или нет. Поэтому сотрудник и мог сказать, что она не подлежит к вывозу, и что нужно идти в Министерство культуры за разрешением на вывоз.

«Людям нравится фламандский пейзаж XVII века, купить не могут, денег нет. Я сейчас заплачу от того, что у Галкиных* нету денег», – добавил Добровинский.

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что картины Пугачевой и ее мужа оценили в $20 млн. А вот шоумен Стас Барецкий в комментарии сайту «Страсти» говорил, что коллекция не такая дорогая, как о ней говорят.

*признан иноагентом на территории РФ