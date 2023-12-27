Стас Барецкий раскритиковал Иншакова после иска на 1 млрд рублей к Ивлеевой

Российский шоумен Стас Барецкий призвал актера Александра Иншакова отозвать иск против блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой. Об этом пишет News.ru.

«Бодаться с девушкой, мне кажется, Иншакову совсем не подходит. Ладно какой-нибудь чудак, а тут Иншаков, каскадер», - заявил артист.

Барецкий попросил Иншакова одуматься и не гнобить блогершу. Он подчеркнул, что всегда считал актера «мужчиной-мужчиной».

Ранее мы писали, что с Насти Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей морального вреда за ее скандальную «голую» вечеринку в Москве. Такое обращение написали члены инициативной группы, лидером которой выступает Александр Иншаков.

Также сообщалось, что на имущество Ивлеевой могут наложить арест из-за иска на 1 млрд рублей.