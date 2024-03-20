Стас Барецкий предложил Кологривому работу дворецкого в замке Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий признался, что практически выкупил замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь. Его слова приводит NEWS.ru.

«Есть проблемы только из-за Галкина* так как его объявили иноагентом. Сложно сейчас переоформить документы», — поделился шоумен.

Барецкий уточнил, что супруг Примадонны не может приехать в Россию для оформления документов. Помимо этого, артист предложил работу регулярно попадающему в скандалы актеру из «Слова пацана» Никите Кологривому.

«Кологривого я бы взял дворецким», — отметил артист.

Барецкий добавил, что уже успел вступить в конфликт с соседями Пугачевой, которые ставят на его участок свою технику, и предложил соседу подраться, однако тот якобы отказался.

Ранее актер Леонид Ярмольник заявил, что устроившего дебош в ресторане Новосибирска Никиту Кологривого надо показать врачам.

Также мы писали, что опубликованный ролик с якобы свежим выступлением Аллы Пугачевой оказался от 2018 года.

*(признан в РФ иностранным агентом)