«Сошел с ума»: Ярмольник заявил, что Кологривому после дебоша нужен врач

Актер Леонид Ярмольник заявил, что устроившего дебош Никиту Кологривого надо показать врачам. Звезда прокомментировал скандал в баре Новосибирска в разговоре с телеканалом «360».

Продюсер, актер театра и кино, а также общественно-политический деятель Леонид Ярмольник сначала заявил, что не хочет обсуждать личность Кологривого. Но после добавил несколько слов и уточнил, что «его врачам надо показать».

«Он сам свою судьбу делает. <…> Нет, он не здоровый, а то, что он талантливый, это еще вопросительно. Он ни с того, ни с сего сошел с ума, от чего — я не знаю. Ему и Смоктуновский не нравится, и Абдулов. Я не хочу это обсуждать», – поделился мнением артист.

СМИ пишут, что Кологривому после дебоша в одном из местных заведений Новосибирска грозит 15 суток. Актер в состоянии алкогольного опьянения приставал к официантке и пытался склонить ее к близости, а после отказа укусил за ногу. Также он спровоцировал драку и разделся по пояс.

Уточняется, что сам актер уже появился на пороге полиции и был в приподнятом настроении. Журналистка, снявшая Никиту на месте, пожелала ему удачи, а он был приветлив.

Ранее мы писали о том, что Людмила Поргина назвала поведение Никиты Кологривого в баре маразмом. По ее мнению, артист может погубить себя таким образом.