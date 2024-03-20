Опубликованный ролик с якобы свежим выступлением Пугачевой оказался от 2018 года
© Starface.ru
Опубликованный ролик с якобы свежим выступлением Пугачевой оказался от 2018 года. Об этом стало известно «Страстям».
Накануне в Сети появились слухи о том, что Алла Пугачева выступила на корпоративе на Кипре. Об этом, в частности, утверждало издание «Московский комсомолец».
Журналисты сообщали, что запись, вероятнее всего, является свежей.
«Пока неизвестно, где именно и когда была сделана эта запись. Но, судя по внешнему виду Примадонны, вполне вероятно, что съемка свежая», — сказано в сообщении.
Однако, как удалось выяснить «Страстям», оригинальное видео датировано 2018 годом. Его можно найти на YouTube. Певица выступала на Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Пугачева тогда исполняла известные хиты, в том числе «Миллион алых роз», «Любовь, похожая на сон» и «Свеча горела».
Ранее мы писали о том, что Василий Ливанов объяснил поведение уехавшей из России Аллы Пугачевой.