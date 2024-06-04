Стас Барецкий назвал самых модных артистов на эстраде

Стас Барецкий заявил, что считает Николая Расторгуева и Иосифа Кобзона самыми модными артистами. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Сети обсуждают скандал с откровенным нарядом Ольги Бузовой. По мнению Стаса, открытые образы нужно оставить для «полуподвальных клубов», а не для большой аудитории.

Шоумен считает, что на эстраде есть артисты, с которых нужно брать пример. Он отметил выступления Николая Расторгуева в военной форме и Иосифа Кобзона, который всю жизнь выглядел так, чтобы с него писали картины.

«Николай Расторгуев в свою бытность в военной форме мне очень нравился. Все строго, настоящий мужик, пиджаки, костюмы. Вся старая когорта артистов. Иосиф Кобзон всю жизнь выглядел так, что хоть картину пиши. Вы можете себе представить его в футболке?» — высказался Стас.

Ранее Стас Барецкий сообщил о чувствах к Алене Свиридовой и увидел в ней хозяйку замка в Грязи. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова высмеяла фигуру Бузовой в скандальном кожаном боди.