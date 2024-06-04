«Эти формы – это же жесть»: Волочкова высмеяла фигуру Бузовой в скандальном кожаном боди

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандал, разгоревшийся после выступления поющей телеведущей Ольги Бузовой в кожаном боди на концерте в Уфе. Танцовщица призвала не запрещать артистам появляться на сцене в откровенных нарядах, так как, по ее мнению, это вызовет обратный эффект.

Волочкова выразила уверенность, что запрещать что-либо артистам – это не совсем верно, потому что все должно быть на совести каждого человека. Артист, по мнению Анастасии, имеет право выходить на сцену в таком виде, в каком считает нужным.

«Осуждать никого ни в коем случае не имеет смысла», - заявила Волочкова в беседе с Газетой.Ru.

Она также подчеркнула, что никогда в своей жизни никого не осуждала и не собирается этого делать. При этом она прошлась по внешности Ольги Бузовой и раскритиковала ее за выставленные напоказ несовершенные формы.

«Я удивлена, неужели человек, который сам выставляет себя в таком свете на сцене… Вы посмотрите на эти формы – это же жесть. Неужели ей самой это нравится?» — задалась вопросом Волочкова.

Возвращаясь к инициативе введения дресс-кода для артистов на публичных мероприятиях, Анастасия отметила, что полезнее будет «подсказывать непублично», но не вводить жесткие ограничения, так как они не повлекут за собой позитива. При этом Волочкова добавила, что шоу-бизнес и балет нельзя ставить на один уровень.

«Я против любых запретов, но за то, чтобы все было в интеллигентной форме», — заключила танцовщица.

Ранее сотрудники управления Следственного комитета РФ в Башкирии приступили к изучению жалоб на концертный костюм Ольги Бузовой.

Певица появилась на сцене в Уфе в откровенном кожаном боди и чулках. Аналогично были одеты танцоры во время номера исполнительницы.

После скандального выступления депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова выступила с инициативой ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений без возрастных ограничений.