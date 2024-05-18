«Между нами пробежала искра»: у Стаса Барецкого намечается роман с Аленой Свиридовой

Шоумен Стас Барецкий редко раскрывает подробности личной жизни. Однако в эксклюзивном комментарии для сайта «Страсти» он признался в любви к певице Алене Свиридовой.

Артист заявил, что у него намечается роман с исполнительницей. При этом, по словам Стаса, звезда 90-х называет его «мой розовый фламинго».

«У нас со Свиридовой Аленой начинается роман. Она называет меня "мой розовый фламинго"», — поделился артист.

Барецкий и Свиридова встретились на площадке одного из бойцовских промоушенов. Именно там, как утверждает шоумен, между ним и певицей пробежала искра.

«Между нами пробежала искра! Возможно, она станет хозяйкой замка в Грязи», — написал Стас, который считает себя собственником роскошного дома Аллы Пугачевой в этой деревне.

Также Барецкий пообещал в скором времени выпустить песню об отношениях с исполнительницей хита «Розовый фламинго».

«Я, кстати, скоро опять напишу и исполню о наших с ней отношениях», — заключил Стас.

Ранее сообщалось, что шоумен предлагал похоронить Вячеслава Зайцева на территории замка Пугачевой. Стас, помимо музыкального творчества, занимается ритуальным бизнесом.