Старший сын телеведущего Дмитрия Диброва отказался переезжать к любовнику матери. Об этом сообщает Kp.ru.

Полина и Дмитрий Дибровы разводятся из-за измены модели с Романом Товстиком. По информации источника, после расставания Диброва съехала в дом любовника, где проживает с двумя сыновьями. Старший сын, 15-летний Александр, отказался от переезда: он остался в особняке отца.

Как сообщает Kp.ru, после расставания с Дибровым Полина сосредоточилась на женском клубе и раскрутке бизнеса Товстика. Якобы модель рекламирует его диетическую продукцию и получает процент от продаж.

«Полина у многих в телефонах записана не как «жена Диброва», а как «Полина - спортивное питание», поскольку она так подрабатывала. Видимо, бизнес-интересы и сблизили ее с Романом», — заявил инсайдер.

