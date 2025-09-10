«Где ты был, когда нам с мамой было плохо?»: почему Башаров не смог простить отца

Марат Башаров стал героем шоу «Секрет на миллион», где решился на откровенные признания. Актер, чьи скандальные разводы и проблемы с алкоголем были достоянием общественности, заявил о кардинальных переменах в своей жизни в эфире НТВ.

Знаменитость рассказал, как остепенился и почему режиссеры теперь «выстраиваются к нему в очередь» во время Рамадана.

Центральными темами интервью стали две самые важные истории: отношения с новой возлюбленной Асей Борисовой, которая смотрит в будущее с оптимизмом, и непрощенная обида на отца. Башаров спустя 40 лет разлуки нашел его, но так и не смог простить болезненное отсутствие отцовской заботы в детстве, даже после смерти родителя.

«Где ты был, когда нам с мамой было плохо?» – задается вопросом Марат.

Ранее мы писали о том, что Башаров отказался от алкоголя и больше не распускает руки.