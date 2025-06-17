Старший сын художника Никаса Сафронова едва не умер из-за отека Квинке. Дмитрий почувствовал ухудшение самочувствия после протеинового коктейля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, друг Дмитрия угостил его спортивной добавкой. Попробовав коктейль, сын художника начал задыхаться, побледнел и едва не потерял сознание. Тогда он принял решение самостоятельно добраться до ближайшего медпункта.

Mash утверждает, что Сафронова экстренно госпитализировали и поставили диагноз отек Квинке. По словам врачей, если бы Дмитрий приехал на 15 минут позже, то его не смогли бы спасти.

Сам художник не комментировал состояние сына.

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