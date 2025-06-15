«Жрать столько сладкого нельзя»: Прохор Шаляпин попал в больницу после плотного ужина

Прохор Шаляпин попал в больницу после плотного ужина. Об этом артист рассказал в шоу «Ты не поверишь!».

Певец раскрыл, что однажды ему понадобилась скорая медицинская помощь: тогда впервые пришлось вызвать врача на дом. Оказалось, что у Прохора обнаружили пищевое расстройство.

Артист признался, что за один вечер съел различные лакомства. Сначала он заказал лобстера и бутылку вина в ресторане, а по приезде домой перекусил пирожками и квашеной капустой, закусив черешней, чипсами и снеками.

«Мне прям плохо было, жрать столько сладкого нельзя. У меня пищевое расстройство. Я могу напасть на еду. Как будто во сне ее ем, а потом просыпаюсь и понимаю, что я уже так много съел, что мне аж плохо», — сообщил Шаляпин.

Певца доставили в больницу. Оказалось, что ранее Прохор уже обращался к врачам из-за переедания. Артист подчеркнул, что ему диагностировали перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина. Врачи выписали певцу легкие препараты, а также порекомендовали ему соблюдать диету.

«Я единственный раз в жизни вызывал скорую помощь, когда переел. У меня был приступ жуткий. Они приехали и все ждали от меня какого-то подвоха. Я перечислил, что я съел, а у них волосы дыбом встали», — вспомнил Шаляпин.

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