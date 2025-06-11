«Мне нужен покой»: звезда фильма «Большая перемена» Светлана Крючкова попала в больницу

Стало известно о госпитализации народной артистки РСФСР Светланы Крючковой. Звезда фильма «Большая перемена» попала в больницу перед днем рождения, который наступит 22 июня.

74-летняя артистка сообщила ТАСС: «Я сейчас нахожусь в больнице, буду там почти до самого дня рождения. Мне нужен покой, перегружаться мне нельзя».

Причину госпитализации Крючкова не раскрыла.

Напомним, артистка родилась в Кишиневе, окончила Школу-студию МХАТ. Работала в Московском художественном театре, потом – в БДТ. Сыграла много ролей в кино. Самые известные фильмы с ее участием – «Большая перемена», «Утомленные солнцем», «Оно», «Царская охота».

Ранее певица Слава сообщила, что ей может потребоваться операция из-за больных ушей.