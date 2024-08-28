Старший брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
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Старший брат Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС.
По информации источника, ордер на арест Николая и Павла был выдан в марте 2024 года.
Николай старше Павла на 4 года и является одним из создателей соцсетей ВКонтакте и Telegram. Известно, что Павел считал брата гениальным программистом. Однако тот ушел из бизнеса родственника и посвятил себя науке. По последним данным, Николай Дуров является старшим научным сотрудником Математического института имени Стеклова Российской академии наук и имеет ученую степень.
Ранее мать детей Павла Дурова Ирина Болгар обвинила его в насилии над сыном и подала иск. По словам Ирины, у нее имеется справка, подтверждающая наличие тревожного расстройства у ребенка. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что арестованного во Франции Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию.