Старший брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

Старший брат Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС.

По информации источника, ордер на арест Николая и Павла был выдан в марте 2024 года.

Николай старше Павла на 4 года и является одним из создателей соцсетей ВКонтакте и Telegram. Известно, что Павел считал брата гениальным программистом. Однако тот ушел из бизнеса родственника и посвятил себя науке. По последним данным, Николай Дуров является старшим научным сотрудником Математического института имени Стеклова Российской академии наук и имеет ученую степень.

Ранее мать детей Павла Дурова Ирина Болгар обвинила его в насилии над сыном и подала иск. По словам Ирины, у нее имеется справка, подтверждающая наличие тревожного расстройства у ребенка. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что арестованного во Франции Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию.