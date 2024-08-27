Арестованного во Франции Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор Евразийского международного университета, президент Дома БРИКС Константин Клименко сообщил о выдвижении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в кандидаты на получение Нобелевской премии.

«Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии», - приводит Ura.ru слова Клименко.

Он также отметил, что согласно регламенту Нобелевского комитета имеет право представлять кандидатуры на премию мира. В настоящее время инициативу уже поддержали некоторые общественные организации и университеты Африки и Азии.

Также Клименко пригласил Дурова принять участие в Дубайском инвестиционном форуме БРИКС. При этом предприниматель сможет выступить дистанционно, если ситуация с его арестом во Франции не разрешится к этому времени.

Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях. Он прилетел в Париж на частном самолете вместе с девушкой. В столице Франции у него был запланирован ужин.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Дуров не раскроет западным странам чувствительную для России информацию.