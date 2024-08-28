Мать детей Павла Дурова обвинила его в насилии над сыном: травмы и сотрясение мозга

Предполагаемая мать детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар обвинила его в домашнем насилии и подала иск в Швейцарии. Об этом сообщает Forbes.

По данным источника, женщина утверждает, что с 2021 по 2022 год Павел пять раз применял насилие к младшему сыну, после которого у ребенка было сотрясение мозга и проблемы со сном. Доказательствами действий Дурова в иске послужили сообщения, которыми предположительно обменивались Болгар и Дуров в 2021 года, а также медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что ребенок плохо спит и имеет тревожно расстройство.

Кроме того, Болгар подала еще один иск об опеке над детьми. Предприниматель не стал его оспаривать. Отмечается, что женщина решилась обратиться в суд так как, по ее словам, Дуров перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро в месяц.

Ранее мы писали о том, что французский судья рассказал о судьбе Павла Дурова. По его словам, если предприниматель отправится за решетку, то будет VIP-заключенным. Напомним, что 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях.