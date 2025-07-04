Старше почти в 2 раза: дочь Абдулова рассекретила отношения с режиссером

18-летняя дочь Александра Абдулова перестала скрывать отношения с режиссером. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялась премьера сериала «Открытый брак. Акт Второй», которую посетили многие звезды. Пришла на мероприятие и Евгения, ее сопровождал 32-летний режиссер Алексей Федорцов. Как утверждает источник, пара не скрывала своих чувств и охотно позировала фотографам.

Впервые Евгений и Алексей появились вместе на публике в апреле. Они пришли на премьеру в обнимку. Судя по всему, наследницу Абдулова не смущает разница в возрасте с избранником.

Известно, что Евгения учится во ВГИКе в мастерской Владимира Хотиненко на режиссера. Ее мечта — стать одним из самых успешных режиссеров в мире.

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