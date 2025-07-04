33-летняя актриса Ирина Антоненко родила дочь от владельца теннисной академии в США. Знаменитость рассказала о пополнении в семье в соцсети.

В личном блоге Ирины появилось черно-белое фото младенца. Как выяснилось, 27 июня 2025 года она стала мамой. Антоненко родила дочь по имени Делайла от Стэна Козина. Ее избранник — владелец академии тенниса в Лос-Анджелесе.

«Познакомьтесь с Делайлой, нашим маленьким чудом! Добро пожаловать в этот мир, милый ангел! Стать мамой — величайшее благословение в моей жизни, и ты — причина этого», — высказалась звездная мама.

Ирина получила известность благодаря сериалу «Магомаев».

Актриса редко рассказывает о личной жизни. Ее бывшим избранником был Стас Бондаренко.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце родит от Петра Дранги в октябре. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актрису Елизавету Боярскую заподозрили в беременности из-за ее объемного наряда.