Старше на несколько месяцев и пишет картины: с кем встречается сын Заворотнюк

Сын Анастасии Заворотнюк Майкл встречается с художницей Софьей Дроздовой. Об этом сообщает The Voice.

Старшие дети актрисы ведут закрытый образ жизни и скрывают вторых половинок. Однако на похоронах матери и Анна, и Майкл появились со своими возлюбленными, рассекретив их личность.

По информации источника, избранницей Майкла стала 24-летняя выпускница МГИМО Софья Дроздова, которая старше его на несколько месяцев. Софья — художница и зарабатывает на жизнь, создавая картины на заказ.

Предположительно, пара начала отношения в 2022 году. В 2023 году молодые люди отправились в путешествие по Мурманской области.

Отмечается, что Майкл успел познакомить Софью с матерью перед ее смертью. Также девушке удалось подружиться с Анной. Сестра Майкла нередко комментирует публикации Дроздовой.

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