Петр Чернышев может перевезти дочь Милу в США после смерти Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Woman.ru.

В конце мая 2024 года ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Актриса 5 лет боролась с раком головного мозга, однако недуг оказался сильнее. По информации источника, после смерти Анастасии ее муж может решиться на переезд в США. В 2001 году Петр получил американское гражданство, когда готовился к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Журналисты считают, что фигурист захочет огородить 5-летнюю дочь от внимания публики после смерти мамы. США для Петра и Милы станет подходящим местом, чтобы сменить обстановку. К тому же, как отметил источник, за границей у спортсмена не будет проблем с работой. За годы сотрудничества с Татьяной Навкой он получил большой опыт в режиссуре ледовых шоу.

Отметим, что старшие дети Заворотнюк также являются гражданами США.

На данный момент Петр не комментировал предположения СМИ.

Ранее семья Анастасии Заворотнюк рассказала, что актрисе помог «чудодейственный фрукт». Подробности читайте в этой новости.

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