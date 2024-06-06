«Очень следила за собой»: Заворотнюк делала пластические операции у погибшего хирурга Лапутина

29 мая ушла из жизни после долгих лет борьбы с раком российская актриса Анастасия Заворотнюк. Звезде было 53 года. Сложно поверить, что такая яркая и эффектная женщина так тяжело болела. При жизни заслуженная артистка РФ следила за собой и делала пластические операции у известного хирурга Евгения Лапутина.

Как сообщает журналистка PROZVEZD, Анастасия всегда была красивой и обворожительной. Но ее внешность — не только заслуга природы.

«Правда, потом я узнала, что оперировалась она у знаменитого пластического хирурга Евгения Лапутина (в 2005-м он был убит в центре Москвы). И грудь делала, и лицо. Очень следила за собой», — пишет издание.

Кумиром Заворотнюк была Любовь Полищук, которая сыграла маму главной героини сериала «Моя прекрасная няня». Несмотря на то, что роль принесла славу Анастасии, она немного стеснялась роли няни Вики.

Евгений Лапутин — российский пластический хирург и писатель. В 2005 году на него напали и нанесли несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался в больнице. Убийцу так и не нашли.

В конце мая 2024 года ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Актриса 5 лет боролась с раком, однако недуг оказался сильнее. По словам родственников Заворотнюк, они, как и многие поклонники, верили в чудо и исцеление. Они отметили, что за время болезни Анастасии получали предложение о помощи из разных уголков мира.

Напомним, Петр Чернышев может перевезти дочь Милу в США после смерти Анастасии Заворотнюк.