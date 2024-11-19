Старшая дочь Владимира Левкина заявила, что победила рак благодаря помощи отца. Об этом сообщает Kp.ru.

В декабре 2019 года у Виктории обнаружили злокачественную опухоль мозга. Левкина жаловалась на головные боли и частые обмороки. В 2020 году ей провели операцию и лучевую терапию. По словам Виктории, она победила недуг благодаря отцу, который нашел врача.

«Я очень благодарна за врача, которого нашел папа», — сообщила наследница певца.

Также Виктория признается, что пережила тяжелый период при помощи юмора. Сразу после операции она начала шутить и поддерживать семью и друзей, волновавшихся за нее. Кроме того, Левкина отвлекалась на работу.

«После того, как тебе говорят малоприятный диагноз, сразу меняются приоритеты. Ты всегда знал, что здоровье важнее, но как-то всерьез это не воспринималось и уж точно не представлялось совсем, что в 26 нужно будет что-то вырезать из головы», — резюмировала девушка.

Ранее вдова и дочери Владимира Левкина не сдержали слез у белоснежного гроба певца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что вдова Левкина произнесла трогательную речь у гроба мужа.