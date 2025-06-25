Старшая дочь Валерия Меладзе встретилась с Джанабаевой на его юбилее в Испании

Старшая дочь Валерия Меладзе встретилась с Альбиной Джанабаевой на его юбилее в Испании. Кадры с торжества были опубликованы в Сети.

В честь юбилея Меладзе его семья собралась в Марбелье, где он живет уже несколько лет. Приехала на торжество и дочь Инга, которая затем рассказала в соцсети о празднике.

Как выяснилось, торжество состоялось в ресторане с видом на горы. На юбилей были приглашены родные и близкие друзья артиста. Среди присутствующих оказались брат Валерия Константин и сестра Лиана. Также рядом с юбиляром в этот день была Альбина Джанабаева с детьми.

Вечеринка закончилась выносом торта с сезонными ягодами.

Напомним, певец приезжал в Россию в начале лета на день рождения внука. После скандала на вечеринке в Дубае он столкнулся с отменой и большую часть времени проводит за рубежом.

Ранее мы писали, что 21-летний сын Валерия Меладзе от Джанабаевой учится в Лондоне за 2,6 млн рублей в год. Константин родился, когда певец был женат на Ирине Меладзе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что проживающая в Москве дочь Валерия Меладзе получила 144 штрафа за нарушение ПДД.