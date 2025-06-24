Учится в Лондоне и избегает публичности: как живет старший сын Валерия Меладзе от Альбины Джанабаевой

Старший сын певца Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой Константин не ходит по светским вечеринкам и предпочитает вести закрытый образ жизни. Поэтому в Сети о молодом человеке довольно мало информации. Сейчас звездному наследнику уже 21 год, и он получает образование в престижном колледже Лондона, обучение в котором стоит от 2,6 млн рублей в год.

Как сообщил Telegram-канал «Светский хроник», Константин заканчивает Центральный колледж искусств и дизайна имени Святого Мартина. На курсе он пробует создавать различные дизайнерские инсталляции, которые показывает в социальных сетях. О личной жизни молодой человек не рассказывает, а блог ведет исключительно на английском языке.

Напомним, что Константин появился на свет, когда певец еще был женат на Ирине Меладзе. О неверности супруга женщина узнала лишь в 2006 году, когда сыну артиста от Джанабаевой исполнилось уже два года. Однако сразу она на развод не подала.

По документам Валерий был в первом браке вплоть до 2014 года. Лишь тогда состоялось официальное расставание, и он окончательно ушел к солистке «ВИА Гры».

Ранее Валерий Меладзе признался, что переживает за 10-летнего сына.