Проживающая в Москве дочь Валерия Меладзе получила 144 штрафа за нарушение ПДД

Дочь уехавшего из России певца Валерия Меладзе оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения. 22-летняя Арина, рожденная в первом браке артиста, насобирала 144 штрафа на своем Mercedes-Benz GLA-Klasse.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, наследница Меладзе проживает в Москве и регулярно превышает скорость. Кроме того, ее неоднократно штрафовали за езду на красный сигнал светофора, игнорирование разметки и повороты в неположенных местах.

При этом Арина уже оплатила 137 штрафов на сумму 111 тысяч рублей. В настоящее время ее долг составляет 5250 рублей.

В 2022 году Валерий Меладзе в спешке покинул Россию и уехал с новой семьей в Испанию. В браке с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой у артиста родилось трое детей, младшему из которых 10 лет. Пользователи Сети обратили внимание, что Лука плохо говорит по-русски, у него присутствует сильный акцент.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе тайно прилетел в Москву. Продюсер Сергей Дворцов считает, что высказавшийся в поддержку Украины артист хочет подзаработать в России.