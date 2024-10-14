Старшая дочь Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** сообщила, что беременна

Старшая дочь Татьяны Лазаревой*(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Михаила Шаца** (признан иноагентом на территории РФ) сообщила, что беременна. Софья поделилась радостной новостью в соцсети.

Старшая дочь артистов узнала о беременности летом 2024 года. По словам Софьи, новость о предстоящем пополнении стала для нее «самой важной». Первое время она «бережено ее хранила» и скрывала от публики.

«7 июня мы о тебе узнали, 10 июня увидели, а чуть позже первый раз услышали твое сердечко. И дальше все как в тумане. Пупсик, мы тебя очень ждем!» — высказалась Софья.

Также дочь артистов заявила, что ПДР запланирована на февраль 2025 года.

Ранее молодая жена актера Антона Батырева Анна Савельева сообщила, что беременна. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что невестка Наташи Королевой обрушилась с критикой на шоу «Прямой эфир».

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**признан иноагентом на территории РФ