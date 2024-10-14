«Кто вам дал право лезть в чужую семью?»: невестка Королевой обрушилась с критикой на шоу «Прямой эфир»

На экраны вышел очередной выпуск шоу «Прямой эфир» про свадьбу сына Наташи Королевой Архипа с Анной Волынкиной (Мелисса). Невестка исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» раскритиковала программу и отметила, что в ней было много неправдоподобных сцен.

Анна сделала разбор шоу на своей страничке в социальных сетях. По сюжету, жители Мысков Кемеровской области, откуда родом Волынкина, ждут приезда звездного семейства. Особенно они мечтают встретиться с Наташей Королевой.

На видео женщины говорят, что знают все о Волынкиных и Глушко. Они одобряют выбор Архипа, хвалят Наташу и Тарзана за щедрый подарок — квартиру молодоженам. Местные жительницы вспоминают, какой была Аня. К слову, девушка отметила, что не знает участниц программы.

«Я не знаю этих людей. Их журналисты собрали ради кадра. А они рады поесть и бесплатно засветиться в телевизоре. Они столько бреда говорили, потому что не знают ничего», — пояснила Волынкина.

Далее шоу приняло другой оборот. Уже в студии эксперты начали критиковать Анну. Девочка, по их мнению, совершенно не подходит Королевой — мол не ее круг и менталитет. Припомнили они, что семья не пригласила на свадьбу родителей Волынкиной.

Девушка на это ответила, что мама с папой не смогли приехать на свадьбу и, при первой возможности, она обязательно их навестит.

«Кто вам дал право лезть в чужую семью? А тем более делать такие высказывания? Вы думаете, что от этого станете популярнее? Нет», — возмущается девушка.

Напомним, недавно Анна Волынкина рассказала, что познакомилась с Архипом у метро. Молодые люди оказались в общей компании.