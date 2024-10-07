Актер Антон Батырев станет папой во второй раз

Молодая жена актера Антона Батырева сообщила, что беременна. Анна Савельева поделилась радостной новостью в соцсети.

После расставания с коллегой Евгенией Лозой Антон женился на девушке, которая младше его на 15 лет. Батырев не скрывает счастья в новых отношениях и охотно делится совместными снимками. На этот раз в блоге супругов появились черно-белые кадры, на которых заметен округлившийся живот Анны. Судя по фото, жена Антона находится на последних сроках беременности.

«А вот и мы», — написала пара, сопроводив высказывание смайликом в виде сердечка.

К слову, фолловеры давно подозревали Анну в беременности: из ее блога исчезли фото в полный рост. Узнав о пополнении, пользователи Сети принялись поздравлять супругов.

«Хотя вы держали это в секрете, я чувствовала, что Анечка беременна. Какое счастье, невероятная новость!» — высказались подписчики.

Напомним, что актер воспитывает сына Добрыню от предыдущих отношений. Его мать — девушка, далекая от мира кино.

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