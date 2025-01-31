Старшая дочь Евгения Цыганова снялась в кино с актрисой Елизаветой Боярской

Старшая дочь Евгения Цыганова снялась в кино с Елизаветой Боярской. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

20-летняя Полина пошла по стопам отца, выбрав актерскую карьеру. На ее счету уже 9 проектов. Фильмография девушки пополнилась драмой «110», где она стала «киношной» дочкой Боярской. Проект рассказывает о сложных отношениях известного адвоката с ее наследницей.

Увидев кадры из фильма, россияне разошлись во мнениях. Кто-то считает, что Полина — копия мамы Ирины Леоновой, а кто-то говорит о ее сходстве с Цыгановым.

«На первый взгляд похожа на маму, а если приглядеться, то видится только папа. Глаза и лоб мамины, низ лица папин. Приятная девушка», — написали фолловеры.

Ранее звезда «Оттепели» Евгений Цыганов заявил, что его критикуют из-за «унылой рожи». По словам актера, он не переживает из-за травли. Подробности читайте в этой новости.

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