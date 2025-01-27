«Меня все время обвиняют, называют человеком с унылой рожей»: Евгений Цыганов пожаловался на травлю

Звезда сериала «Оттепель» Евгений Цыганов откровенно рассказал о травле в свой адрес. В интервью для YouTube-канала Forbes актер признался, что его постоянно критикуют из-за выражения лица, которое многим кажется «унылым».

По словам артиста, несмотря на травлю, он чувствует себя счастливым, а «унылый» он лишь «внешне».

«Меня все время обвиняют, говорят, этот человек с одной рожей унылой, невозможно смотреть. В меня это летит бесконечно, ну, а может и конечно, я не знаю. Вот. Нет, я счастливый, конечно. Меня окружают такие люди прекрасные. <…> Я унылый, но счастливый. Но унылый — это внешне, а счастливый — это внутри», — поделился Евгений Цыганов.

Актер признался, что считает известность и мировое признание в профессии «удачей», поэтому считает бессмысленным наличие таланта и труд.

«Я считаю, что это действительно разговор о удаче, которая имеет место в нашем деле быть. Да, есть какая-то, как говорят, звезда, под которой родился. Это не имеет отношения иногда ни к дару, ни к труду. <…> Кто тебя ведет? Что там у тебя там за ангел или там какой-то твой проводник?» — отметил артист.

Напомним, исполнитель главной роли в фильме «Мастер и Маргарита» оказался в центре скандала, когда в 2015 году бросил актрису Ирину Леонову с семью детьми. Многие обвиняли в разрыве пары Юлию Снигирь, на которой артист женился в 2016 году. Однако Евгений Цыганов отрицал эти слухи и утверждал, что не бросал семью и сохранил хорошие отношения с экс-возлюбленной.

«Не было как такового развода, я никого не бросал: детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что они дорогие и близкие мне люди. Это действительно противная неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это то, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было», — заявлял актер.

Ранее сообщалось о том, что актриса Дарья Жовнер о съемках с Евгением Цыгановым.