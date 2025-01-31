Актриса Ольга Кузьмина раскритиковала фильм «Анора» и роль Юры Борисова. Звезда «Кухни» поделилась впечатлением от новинки кино в Telegram-канале.

По словам Ольги, она не понимает, почему вокруг «Аноры» такой ажиотаж. Актриса считает, что картина слабая, а в роли Юры, за которую он удостоился номинации на «Оскар», нет ничего выдающегося. По ее мнению, роль Борисова маленькая и не до конца раскрытая со сценарной точки зрения.

«Все артисты сыграли замечательно. Каждый абсолютно точно на своем месте. И Юра Борисов, как всегда, профессионально и талантливо исполнил свою роль. Но мне просто непонятно, почему именно эта маленькая, не до конца раскрытая со сценарной точки зрения роль получила номинацию. Что в ней такого?» — высказалась знаменитость.

Также Кузьмина убеждена, что за минувший год выходили более удачные фильмы. Она сравнила «Анору» с «Красоткой», ставшей классикой кино.

«Может, я чего-то не понимаю? Они хотят сказать, что лучше «Аноры» за этот год не было фильмов?» — удивилась артистка.

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