StarHit: 30-летняя модель Анастасия Костенко задолжала налоговой 1,6 млн рублей

30-летняя модель Анастасия Костенко задолжала налоговой 1,6 млн рублей. Об этом сообщает StarHit.

Анастасия Костенко не так давно стала мамой в четвертый раз. Модель ведет личный блог, в котором нередко рассказывает про трудности материнства: все свободное время она посвящает детям. Несмотря на занятость домашними делами, Костенко владеет бизнесом, зарегистрированным в 2021 году. По информации источника, модель задолжала налоговой 1,6 млн рублей.

На данный момент Анастасия не комментировала сообщение о долгах.

Ранее мы писали, что 51-летний певец Сергей Шнуров задолжал налоговой больше 4,5 млн рублей. Он владеет предприятием, занимающимся рекламой и организацией развлечений. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко переехали из дома, построенного для Ольги Бузовой.