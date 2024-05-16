Mash: 51-летний певец Сергей Шнуров задолжал налоговой больше 4,5 млн рублей

51-летний певец Сергей Шнуров задолжал налоговой больше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, несколько лет назад у Шнурова было 6 ИП, однако теперь у него есть только одно предприятие. Артист занимается исполнительским искусством, рекламой и организацией развлечений. По данным Telegram-канала Mash, Сергей получил уведомление от ФНС о долге, превышающем 4 млн рублей.

На данный момент ни Шнуров, ни его официальные представители не комментировали сообщение СМИ о долгах.

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