«Мечты сбываются»: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко окончательно оборвали все связи с Ольгой Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко решили переехать из большого особняка, в котором жили много лет. Семья захотела начать все с нуля в доме, в котором ничего бы не напоминало о прошлых отношениях спортсмена с Ольгой Бузовой.

В личном блоге супруги рассказали, что больше недели занимались переездом в новый дом. Желание сменить жилье у них появилось еще год назад. Они выставили на продажу недвижимость, которая была приобретена для экс-звезды «Дома-2», и занялись поиском нового «гнездышка». Отметим, что за особняк Тарасов и Костенко хотели выручить 220 миллионов рублей.

Удалось ли в итоге найти покупателя – неизвестно. Процесс продажи жилья пара предпочитала особо не освещать в Сети. Однако недавно Анастасия и Дмитрий неожиданно заявили, что вынуждены в экстренном порядке покинуть дом. Правда, купить новый они не успели, поэтому пока ограничились арендой.

«Оказывается, у нас так много вещей! Я еще в процессе распаковок и с большим энтузиазмом обустраиваю наше временное жилье. Пока могу сказать одно: мечты сбываются!» - заявила Костенко в личном блоге.

Ранее Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко напугали фанатов новостями о сыне.