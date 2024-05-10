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Опубликовано 10 мая 2024, 10:54
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«Мечты сбываются»: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко окончательно оборвали все связи с Ольгой Бузовой

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко переехали из дома, построенного для Бузовой.
«Мечты сбываются»: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко окончательно оборвали все связи с Ольгой Бузовой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко решили переехать из большого особняка, в котором жили много лет. Семья захотела начать все с нуля в доме, в котором ничего бы не напоминало о прошлых отношениях спортсмена с Ольгой Бузовой.

В личном блоге супруги рассказали, что больше недели занимались переездом в новый дом. Желание сменить жилье у них появилось еще год назад. Они выставили на продажу недвижимость, которая была приобретена для экс-звезды «Дома-2», и занялись поиском нового «гнездышка». Отметим, что за особняк Тарасов и Костенко хотели выручить 220 миллионов рублей.

Удалось ли в итоге найти покупателя – неизвестно. Процесс продажи жилья пара предпочитала особо не освещать в Сети. Однако недавно Анастасия и Дмитрий неожиданно заявили, что вынуждены в экстренном порядке покинуть дом. Правда, купить новый они не успели, поэтому пока ограничились арендой.

«Оказывается, у нас так много вещей! Я еще в процессе распаковок и с большим энтузиазмом обустраиваю наше временное жилье. Пока могу сказать одно: мечты сбываются!» - заявила Костенко в личном блоге.

Ранее Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко напугали фанатов новостями о сыне.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко
переезд
звездная недвижимость
Ольга Бузова
Ольга Бузова