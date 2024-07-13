«Старческий, качающийся голос»: Суханкина раскритиковала вокальные данные солистки «Миража» Болдышевой

Участницы группы «Мираж» продолжают выяснять отношения и критиковать друг друга в интервью. Экс-солистка коллектива Маргарита Суханкина, которая постоянно конфликтует с Наталией Гулькиной, в этот раз негативно высказалась о вокальных данных Екатерины Болдышевой.

Екатерина Болдышева — действующая солистка группы. Суханкина считает, что ее вокальные данные очень слабые.

«Старческий, качающийся голос. Вообще никакой», — сказала певица в интервью YouTube-каналу «PROжизнь».

Суханкина затронула и тему отношений с Наталией Гулькиной. Она призналась, что первое время восхищалась коллегой по сцене. Маргарита назвала певицу «тружеником», который умеет много и активно работать.

Примечательно, что интерес к музыке 80—90-х годов снова возрос после выхода на экраны сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Песня одной из солисток коллектива Светланы Разиной «Новый герой» в очередной раз оказалась на верхних строчках топов и обрела новую волну популярности.

Разина в недавнем интервью рассказывала, что не против воссоединения группы и примирения всех ее участниц. О такой возможности рассуждала и Наталия Гулькина. Певица отмечала, что распад коллектива сопровождался скандалом, и им до сих пор не удалось наладить отношения.

Ранее Наталия Гулькина подала в суд на свою коллегу Маргариту Суханкину и потребовала 6 миллионов рублей за слова «слаба на передок» в свой адрес. При этом Суханкина заявила, что просто отвечала на нападки Гулькиной, поэтому извиняться ей не за что.