«Пусть уже помирятся»: Светлана Разина сделала заявление о возможном воссоединении группы «Мираж»

Певица и бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина высказалась о возможном воссоединении коллектива. В эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ исполнительница хита «Бабочка-ночь» призналась, что была бы не против возрождения группы.

Светлана Разина выступала в составе группы «Мираж» с 1987 по 2011 годы. Артистка является автором несколько песен коллектива, ставших хитами: «Новый герой», «Я не шучу», «Где я», «Млечный путь».

После временного ухода из коллектива в 1988 году Светлана Разина основала собственную группу «Фея», известную песнями «Забытая песня», «Выпал снег», «Демон», «Принцесса мечты», а в 1994 году начала сольную карьеру. Впоследствии певица снова выступала в составе «Миража», но в итоге все же покинула коллектив.

По словам певицы, она не планирует возвращаться в «Мираж», однако не выступает против воссоединения золотого состава группы.

«Мне бы хотелось, чтобы „Мираж“ воссоединился. Пусть объединяются эти солистки: Гулькина и Суханкина. Пусть они уже помирятся. Я не считаю справедливым, что Маргарита и Наталья не имеют права исполнять эти песни. Это против всякой логики», — высказалась Светлана Разина.

Напомним, недавно о возможности воссоединения группы «Мираж» рассуждала и другая экс-солистка коллектива, певица Наталия Гулькина. По признанию артистки, на данный момент она не допускает возможности возрождения «Миража». Певица рассказывала, что распад коллектива сопровождался скандалом, и им до сих пор не удалось наладить отношения.

Примечательно, что интерес к музыке 80 — 90-х годов снова возрос после выхода на экраны сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Песня Светланы Разиной «Новый герой» в очередной раз оказалась на верхних строчках топов и обрела новую волну популярности.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Разина рассказала, как муж отобрал у нее права на песни группы «Мираж».