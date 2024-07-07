«Я доказательства найду»: Суханкина пригрозила Гулькиной встречным судебным иском

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина подала в суд на свою коллегу Маргариту Суханкину и потребовала 6 миллионов рублей за слова «слаба на передок» в свой адрес. При этом Суханкина заявила, что просто отвечала на нападки Гулькиной, поэтому извиняться ей не за что.

«Я не совсем понимаю, за что я должна извиняться. В чем, собственно, моя вина? Есть такой старый фильм «Супружеская жизнь», в одной серии показана точка зрения мужа, а в другой — жены и результат увиденного очень отличается, вот и у нас с Натальей, видимо, разное понимание событий. Поэтому о каких извинениях может идти речь? Все случилось, как случилось»,- сказала Маргарита в беседе со StarHit.

При этом артистка не исключила, что Гулькина таким образом занимается черным пиаром, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

«Видимо, Наташа решила так себя продвинуть. Ну что же, флаг ей руки. Пусть страна обсуждает эту ситуацию. Причем, поверьте мне, то, что я рассказала, это абсолютный минимум из того, что я видела, что я знаю — а знаю я достаточно за шесть лет работы», - подчеркнула Суханкина.

Маргарита также напомнила, что Гулькина и другие участницы группы «благополучно открывали рот» под ее фонограмму, а сейчас пытаются очернить ее достоинство. При этом артистка пригрозила Гулькиной ответным иском, сумма которого будет гораздо выше 6 миллионов рублей.

«Поверьте мне, иск финансовый в ее сторону от меня будет значительно выше, нежели она предъявляет мне. Я доказательства найду — возможности есть»,- сказала Маргарита.

Ранее стало известно, что Наталия Гулькина требует компенсацию морального вреда в размере 5 920 080 рублей – по 10 рублей за каждый просмотр интервью. Суханкина якобы сделала акцент на ее любвеобильности и желании связываться с мужчинами младше себя, что оскорбило певицу.